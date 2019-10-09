Экс-сотрудникам ФСБ хотят запретить выезд из России на пять лет

Парламентский комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками порекомендовал депутатам Госдумы принять в первом чтении законопроект, ограничивающий право выезда за границу экс-сотрудникам ФСБ РФ на срок до пяти лет с момента их увольнения.

Законопроект будет вынесен на голосование 17 октября, заявил глава профильного комитета Леонид Калашников.

По его словам, выезд за границу для бывшего сотрудника ведомства будет ограничен в случаях, когда "существует опасность недружелюбных действий в отношении него со стороны государственных органов зарубежных стран". Речь идет также о провокациях и актах насилия со стороны преступных групп.

Положения документа касаются в первую очередь сотрудников, которые участвовали в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика и торговли оружием.