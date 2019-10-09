В сентябре россияне больше всего запомнили выборы

Состоявшиеся 8 сентября в рамках Единого дня голосования выборы различного уровня стали наиболее запомнившимся событием сентября для 16% опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами "Левада-центра".

К числу других запомнившихся событий сентября респонденты (6%) отнесли митинги в Москве в поддержку фигурантов "московского дела". Россиянам также запомнилась смерть режиссера Марка Захарова, наводнения в Иркутской области и в других регионах, недопуск ряда российских делегатов на 74-сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, обмен заключенными между Россией и Украиной и смерть экс-президента Франции Жака Ширака.

Опрос был проведен 26 сентября. В нем участвовали более 1,5 тыс человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах страны.