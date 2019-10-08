Туалеты на железнодорожных вокзалах России станут бесплатными

С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.

Об этом, ссылаясь на руководство железнодорожных вокзалов городов России, сообщают "РИА Новости".

Нововведение коснется железнодорожных вокзалов с поездами дальнего следования. Поводом же для изменения стали регулярные жалобы россиян на высокую стоимость права пользования туалетом.

Несмотря на высокую стоимость, услуга все равно являлась убыточной для большинства железнодорожных вокзалов, отмечают "РИА Новости".

Предполагается, что решение сделать туалеты бесплатными повысит уровень удовлетворения пассажиров.