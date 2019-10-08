Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники в Москве.

Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает сайт kp. ru.

Согласно предоставленной информации, звезда телесериала "Моя прекрасная няня" отправилась домой еще в прошлую субботу.

Представители Анастасии Заворотнюк отказались комментировать сообщения о выписке актрисы из клиники. Ее концертный директор Стас Христов, например, на просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию попрощался и бросил трубку.

Напомним, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга.