Компания Mediascope провела исследование с целью выяснить, сколько в среднем времени на просмотр телевизора тратят граждане Российской Федерации.
О результатах исследования специалисты рассказали ТАСС.
Так, согласно предоставленной информации, россияне в возрасте от четырех лет и старше в среднем смотрят телевизор три с половиной часа в сутки.
Примечательно, что в малых населенных пунктах телевизор смотрят больше по сравнению с крупными российскими городами — 3 часа 37 минут против 3 часов 11 минут соответственно.
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