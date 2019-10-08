Россияне в среднем тратят 3,5 часа в сутки на просмотр телевизора

Компания Mediascope провела исследование с целью выяснить, сколько в среднем времени на просмотр телевизора тратят граждане Российской Федерации.

О результатах исследования специалисты рассказали ТАСС.

Так, согласно предоставленной информации, россияне в возрасте от четырех лет и старше в среднем смотрят телевизор три с половиной часа в сутки.

Примечательно, что в малых населенных пунктах телевизор смотрят больше по сравнению с крупными российскими городами — 3 часа 37 минут против 3 часов 11 минут соответственно.