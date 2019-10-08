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Источник Правда.Ру

Американский астронавт Ник Хейг удостоился ордена Мужества

Общество print

На официальном сайте правовой информации появился указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, о награждении орденом Мужества астронавта NASA Ника Хейга. В указе утверждается, что астронавт заслужил награду за мужество и профессионализм при выполнении служебного долга во время нештатной ситуации на космодроме Байконур.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об аварии космического корабля "Союз МС-10" на космодроме Байконур.

11 октября с космодрома Байконур был запланирован запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10". На борту находились космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг, который впервые отправлялся в безвоздушное пространство. Однако на 119 секунде полета произошла авария носителя, запустившая работу аварийной эвакуации экипажа корабля. Участники несостоявшейся экспедиции к МКС благополучно приземлились в спускаемой капсуле на территории южного Казахстана.

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Темы наса авария союз-фг ник хейг байконур союз мс-10 астронавт
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Американский астронавт Ник Хейг удостоился ордена Мужества
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