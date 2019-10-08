Джим Керри нарисовал карикатуру на Трампа и Зеленского

Американский актер Джим Керри нарисовал карикатуру на президента США Дональда Трампа и главу Украины Владимира Зеленского.

Своей работой популярный актер поделился в своем аккаунте в Twitter, сообщают "РИА Новости".

На карикатуре действующий президент Соединенных Штатов Америки, обращаясь к главе постсоветской республики, цитирует главного героя легендарного фильма "Крестный отец".

"Однажды, этот день может никогда и не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор прими этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери", — говорит Трамп Зеленскому на рисунке Джима Керри.