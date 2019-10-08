Американский актер Джим Керри нарисовал карикатуру на президента США Дональда Трампа и главу Украины Владимира Зеленского.
Своей работой популярный актер поделился в своем аккаунте в Twitter, сообщают "РИА Новости".
На карикатуре действующий президент Соединенных Штатов Америки, обращаясь к главе постсоветской республики, цитирует главного героя легендарного фильма "Крестный отец".
"Однажды, этот день может никогда и не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор прими этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери", — говорит Трамп Зеленскому на рисунке Джима Керри.
Врач Александр Мясников сообщил, что у онкологии есть явные признаки, которые можно заметить даже без прохождения сложных анализов.