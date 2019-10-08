Пропавшая после скандала с наркотиками Бочкарева вышла на связь

Актриса Наталья Бочкарева на фоне сообщений об исчезновении вышла на связь с РБК и рассказала о своем самочувствии.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Звезда телесериала "Счастливы вместе" заявила, что "чувствует себя хорошо". Раскрывать свои дальнейшие планы Бочкарева не сочла нужным. Актриса лишь отметила, что "вы скоро все узнаете".

Информация о том, что 39-летнюю Наталью Бочкареву задержали в Москве с наркотиками, появилась несколько недель тому назад.

Примечательно, что сама актриса все сообщения об инциденте опровергает. Источники в правоохранительных органах же уверяют, что речь идет именно о Бочкаревой.

Ранее, напомним, сообщалось, что после скандала с наркотиками Бочкарева не выходит из дома. Также в СМИ появилась информация, что на фоне пережитого стресса у нее парализовало половину лица.