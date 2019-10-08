Американские СМИ рассказали о дискриминации украинцев в Польше

Национальная нетерпимость прогрессирует в Польше: только в одном из регионов страны за 2016 и 2017 годы на ее почве зафиксировано около 44 тысяч преступлений.

В основном, по мнению американских журналистов, поляки "не любят" украинцев. Эта неприязнь, полагает издание Politico, выросла на фоне прихода к власти правоконсервативной партии "Право и справедливость" с её антииммиграционной политикой.

На сегодняшний день, граждане Украины получили примерно 1,8 миллиона разрешений на временную работу. Также около 200 тысяч украинцев живут в Польше и имеют разрешение на длительное проживание. В основном это люди в возрасте от 20 до 39 лет.

Автор статьи, опубликованной в Politico, отмечает, что нередко неприязнь к ним поляков доходит до откровенного насилия, и приводит в пример случай, когда группа обозлённых пассажиров избила водителя Uber за то, что тот не смог включить в своей машине польскую музыку.

Ранее портал Правда. ру рассказал, как украинца заставили съесть красно-черный бандеровский флажок, который украшал лобовое стекло машины, студента в городке Жоры избили только за то, что он — украинец.

Фото: Pixabay