Ксения Бородина резко высказалась о "циничном" поступке Грудинина

Известные россияне продолжают поддерживать в трудную минуту Ирину Грудинину — бывшую супругу известного политика. Волна возмущений "циничным поведением" политика не снижается.

Среди тех, кто осудил намерения Павла Грудинина лишить экс-супругу статуса инвалида и большей части имущества, — телеведущая Ксения Бородина, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что по решению суда при разводе Ирине Грудининой отошло две трети совместно нажитого имущества. Ирина перенесла несколько операций на позвоночнике после перелома и получила справку об инвалидности. Бывший супруг и бывший кандидат в президенты России не захотел делиться миллиардным имуществом, в том числе акциями "Совхоза имени Ленина", и затеял судебную тяжбу. Пытался доказать, что в Московском клиническом институте имени Владимирского Ирине выдали липовую справку.

Ирина Грудинина подтвердила журналистам, что у нее "давно не позвоночник, а металлическая конструкция". Также экс-супруга сказала: "Меня до глубины души поразило его поведение".

Женскую солидарность выразила на своей странице в instagram Ксения Бородина: "Я много всего в этой жизни видела, даже у нас на лобном месте (телепроект "Дом-2", канал ТНТ — прим. Правда. ру) разные "чудеса", и думала, что уже гуру в отношениях полов, но тут, конечно, запредельная по своей циничности история! Мужик в 58 лет разводится с женой и пытается у нее отобрать инвалидность по суду. Причем тут инвалидность? Чтобы не отдать ни копейкой больше при разводе. И самое главное, что мужик — непростой, со связями, где надо".

Московский городской суд вслед за Савеловским судом отказал в удовлетворении иска Павлу Грудинину.

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