Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ксения Бородина резко высказалась о "циничном" поступке Грудинина

Общество print

Известные россияне продолжают поддерживать в трудную минуту Ирину Грудинину — бывшую супругу известного политика. Волна возмущений "циничным поведением" политика не снижается.

Среди тех, кто осудил намерения Павла Грудинина лишить экс-супругу статуса инвалида и большей части имущества, — телеведущая Ксения Бородина, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что по решению суда при разводе Ирине Грудининой отошло две трети совместно нажитого имущества. Ирина перенесла несколько операций на позвоночнике после перелома и получила справку об инвалидности. Бывший супруг и бывший кандидат в президенты России не захотел делиться миллиардным имуществом, в том числе акциями "Совхоза имени Ленина", и затеял судебную тяжбу. Пытался доказать, что в Московском клиническом институте имени Владимирского Ирине выдали липовую справку.

Ирина Грудинина подтвердила журналистам, что у нее "давно не позвоночник, а металлическая конструкция". Также экс-супруга сказала: "Меня до глубины души поразило его поведение".

Женскую солидарность выразила на своей странице в instagram Ксения Бородина: "Я много всего в этой жизни видела, даже у нас на лобном месте (телепроект "Дом-2", канал ТНТ — прим. Правда. ру) разные "чудеса", и думала, что уже гуру в отношениях полов, но тут, конечно, запредельная по своей циничности история! Мужик в 58 лет разводится с женой и пытается у нее отобрать инвалидность по суду. Причем тут инвалидность? Чтобы не отдать ни копейкой больше при разводе. И самое главное, что мужик — непростой, со связями, где надо".

Московский городской суд вслед за Савеловским судом отказал в удовлетворении иска Павлу Грудинину.

Читайте такжеМуниципальный политический кризис приходит в Подмосковье

                          Чайка назвал лишение Грудинина депутатских полномочий обоснованным

                          Зюганов раскритиковал "прогрессивную общественность", не замечающую "месть" Грудинину

 

Темы суд развод олигарх павел грудинин бывший кандидат ирина грудинина
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Маниакально-депрессивный психоз, или биполярное расстройство, проявляется периодически
Новости спорта
ФИФА готовит революцию. Агентский беспредел скоро закончится
Здоровье
Физические и психические осложнения, к которым приводит нервная булимия
Новости Все >
Ксения Бородина резко высказалась о "циничном" поступке Грудинина
Интернет-сообщество потешается над твитом американского президента
Путин проиндексировал зарплату себе и Медведеву
Штайнмайер объяснил смысл "формулы Штайнмайера"
Кирилл Капризов рассказал об отношениях с Алиной Загитовой
Оппозиция пыталась оклеветать создателей фильма ВГТРК про ЦАР
Бондарчук приступил к съемкам сериала по сценарию своей молодой супруги
National Interest определил топ-5 лучших танков России
Депутаты Дании подняли на смех своего премьера из-за верблюда и слона
На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Последние материалы
Интернет-сообщество потешается над твитом американского президента
Маниакально-депрессивный психоз, или биполярное расстройство, проявляется периодически
Путин проиндексировал зарплату себе и Медведеву
Штайнмайер объяснил смысл "формулы Штайнмайера"
Врач назвал искривление ногтевой пластины одним из признаков рака
ФИФА готовит революцию. Агентский беспредел скоро закончится
Физические и психические осложнения, к которым приводит нервная булимия
Кирилл Капризов рассказал об отношениях с Алиной Загитовой
Оппозиция пыталась оклеветать создателей фильма ВГТРК про ЦАР
Бондарчук приступил к съемкам сериала по сценарию своей молодой супруги
Популярное
Газ
"Туркменский прорыв" Киева оказался химерой

Украинский "Нафтогаз" призвал Россию разблокировать возможность получать на границе газ из Туркменистана и "от российских независимых добытчиков".

"Туркменский прорыв" Киева оказался химерой
Врач назвал искривление ногтевой пластины одним из признаков рака
Здоровье
Врач назвал искривление ногтевой пластины одним из признаков рака
Авто
Как узнать, скручен ли в автомобиле пробег
Авто
Водителей обяжут страховаться от несчастных случаев
Любовь Степушова Русские своих не бросают: Москва поддержала Гавану и Каракас Любовь Степушова Василий Амирджанов Вепри агитпропа: россиянам покажут настоящее счастье Василий Амирджанов Конрад Ренкас Поляки и русские: обречены на войну? Конрад Ренкас
Комментарии
Поляки и русские: обречены на войну?
Поляки и русские: обречены на войну?
Поляки и русские: обречены на войну?
Путин проиндексировал зарплату себе и Медведеву
Украинский министр заявил об отсутствии интереса к стране
Поляки и русские: обречены на войну?
"Туркменский прорыв" Киева оказался химерой
Ученые заявили о вреде сырых овощей для организма
Погребинский: "азовцев" в Золотом можно было бы арестовать силами Зеленского
Адвокаты Кантемира Карамзина заявили о судейском произволе
Резонансное дело юриста Карамзина рассмотрит Балашихинский горсуд
Протоиерей Смирнов назвал русский народ "народом-убийцей"
В Киеве призвали создать армию "дронов-киллеров" для борьбы с Россией
В Киеве призвали создать армию "дронов-киллеров" для борьбы с Россией
Погребинский: "азовцев" в Золотом можно было бы арестовать силами Зеленского
Трамп совершил ошибку в Сирии на руку Путину
Ученые заявили о вреде сырых овощей для организма
СМИ: США планируют перебросить в Европу крупнейшую группировку войск
Протоиерей Смирнов назвал русский народ "народом-убийцей"
Польша нашла способы избавиться от "газовой зависимости" от России
В Забайкалье медведь растерзал 50-летнюю женщину
История и современность
Для превращения в нетленную мумию буддистские монахи подвергали себя настоящим пыткам
Для превращения в нетленную мумию буддистские монахи подвергали себя настоящим пыткам
Череда побед Наполеона утвердила его как выдающегося генерала и политика страны
Череда побед Наполеона утвердила его как выдающегося генерала и политика страны
Как погиб Александр Невский: версии
Как погиб Александр Невский: версии
National Interest определил топ-5 лучших танков России
National Interest определил топ-5 лучших танков России
Эксперт прокомментировал план США по "сдерживанию России" в Черном море
Эксперт прокомментировал план США по "сдерживанию России" в Черном море
Трамп назвал "бесцельной" дислокацию военных США в Сирии
Трамп назвал "бесцельной" дислокацию военных США в Сирии
Битва при Лепанто: спорный "перелом" в войнах с турками
Битва при Лепанто: спорный "перелом" в войнах с турками
Как 40 русских стрельцов защищали столицу Грузинского царства
Как 40 русских стрельцов защищали столицу Грузинского царства
Пентагон заявил о готовности убить миллиарды землян
Пентагон заявил о готовности убить миллиарды землян
ФБР начало вербовать русских по объявлениям
ФБР начало вербовать русских по объявлениям
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Девять "неправильных" продуктов, при употреблении которых болят суставы
Ученые установили, что настроение зависит от баланса химических веществ в женском мозге
Гороскоп спорта на 7-13 октября: Тельцу пора в спортзал, а Скорпиону записаться в секцию карате
Семейный гороскоп на 7-13 октября: Скорпион посвятит себя дому, а Дева начнет семейный бизнес
Рост заболевания астмой среди детей ученые связали с увеличением аллергенов
6 проблем со здоровьем, которые можно определить по состоянию глаз
Некоторые уловки быта, позволяющие облегчить жизнь родителям
Ученые открыли новый способ борьбы с хронической болью
В Тульской области осудили стоматолога, виновного в смерти пациентки
В Тульской области осудили стоматолога, виновного в смерти пациентки
Эксперт Мервин Друян: вегетарианство может спровоцировать кариес
Эксперт Мервин Друян: вегетарианство может спровоцировать кариес
Собчак видели на вечеринке с Робби Уильямсом
Собчак видели на вечеринке с Робби Уильямсом
Алена Водонаева: в школе меня и мою мать травили учителя
Алена Водонаева: в школе меня и мою мать травили учителя
Заворотнюк сообщила о себе после слухов о смерти
Заворотнюк сообщила о себе после слухов о смерти
Женский гороскоп на вторую неделю октября
Женский гороскоп на вторую неделю октября
Мужской гороскоп на вторую неделю октября
Мужской гороскоп на вторую неделю октября
Любовный гороскоп на вторую неделю октября
Любовный гороскоп на вторую неделю октября
В Приморье судебные приставы помогли пенсионерке вселиться в квартиру
В Приморье судебные приставы помогли пенсионерке вселиться в квартиру
СК не стал проверять полицейских, оставивших дочь Азара одну в квартире
СК не стал проверять полицейских, оставивших дочь Азара одну в квартире
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ