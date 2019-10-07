Оппозиция пыталась оклеветать создателей фильма ВГТРК про ЦАР

Антироссийски настроенные СМИ и блогеры не могут смириться с растущим влиянием России в Африке, и поэтому пытаются обвинить честных журналистов во лжи. Однако врут в этой ситуации только сами обвинители. Так получилось с репортажем журналиста ВГТРК Александра Рогаткина про Центральноафриканскую Республику.

Кадр с «десятью заповедями бойца» появился в репортаже Александра Рогаткина про ЦАР, вышедший в «Вестях недели» на «России-1». Фоновое изображение на листке тут же окрестили «вагнеровским крестом» все либеральные СМИ и оппозиционеры. Среди них: группа псевдорасследователей Conflict Intelligence Team, которая известна своими фальсификациями о причинах гибели малазийского «Боинга» в небе над Донбассом, спонсируемый из-за рубежа телеканал «Дождь», беглый олигарх Михаил Ходорковский. Буквально сегодня фейк подхватил и скандальный блогер Алексей Навальный.

Оппозиционеры иронизировали по поводу «оплошности» федеральных каналов, которые якобы пропустили в эфир «логотип ЧВК Вагнера», но никто при этом не догадался проверить, а так ли это?

ЖУРНАЛИСТЫ НИГДЕ НЕ СОВРАЛИ

В ЦАР находятся военные и гражданские инструкторы, работающие по контракту, о чем ясно говорили герои фильма ВГТРК. В пользу этого говорит и заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова: инструкторы из России на официальном уровне готовят солдат правительственной армии.

«В ЦАР российские инструкторы за последние полтора года подготовили свыше 3000 военнослужащих для армии этой суверенной страны. С ведома комитета СБ ООН для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе поставлены уже две партии российского оружия, последняя - в этом месяце. Создание эффективных Вооруженных сил - лишь один из факторов обеспечения национальной безопасности», - заявил Лавров.

Появление креста, который либеральная пресса называет «вагнеровским», здесь тоже не случайно. Мы стали искать, какие военные и околовоенные организации имеют такой логотип, и наши поиски привели на сайт ««Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов»» - общественной организации, которая объединяет людей, прошедших «горячие точки». Этот логотип изображен на официальном сайте организации, и не является «секретным».

ЗАПОВЕДИ БОЙЦА «ЧВК ВАГНЕРА»

Давайте посмотрим, какие заповеди приписывают ЧВК «Вагнера»:

1. Защищай интересы России всегда и везде.

2. Честь Русского солдата - превыше всего.

3. Воюй не за деньги, а из принципа! А принцип один - победа!

4. Не сдавайся врагам живым, но, если попал в плен - погибни, но унеси с собой как можно больше врагов

5. Чти своих погибших товарищей, не позорь их светлой памяти, рано или поздно с ними встретишься

6. Нам уготована смерть в бою, а не немощным стариком на кровати!

7. Будь скромен и не кичись своим ремеслом, храни эту тайну!

8. Никогда не мародёрствуй

9. На войне и в командировках - сухой закон!

10. Храни свой жетон».

РУССКИЙ СОЛДАТ - И В АФРИКЕ РУССКИЙ СОЛДАТ!

Оппозиционно настроенные СМИ снова пытаются выдать желаемое за действительное. Им повсюду мерещится ЧВК «Вагнера», что было замечено уже не один раз. Под таким названием в прозападной прессе фигурируют и представители Минобороны РФ в Венесуэле, и российские инструкторы в ЦАР и Судане, и все русские, похожие на военных в любом уголке мира.

Однако если взглянуть на происхождение так называемого «вагнеровского креста», и на сами «10 заповедей бойца», показанные в репортаже Александра Рогаткина, мы увидим совсем иную картину. Российские инструкторы - это прежде всего солдаты, имеющие опыт военных конфликтов, и готовые передать свои знания и умения тем, кто в этом нуждается. Тем более это касается далекой и опасной Центральной Африки.

«Честь российского солдата не должна быть нигде испачкана. Это принцип. Русский солдат - он и в Африке русский солдат, ничего не меняется», - подчеркнул в фильме российский инструктор Геннадий Иванов.