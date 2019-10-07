Семья Солнышкиных из Азербайджана назвала дочь Россией

Семья Солнышкиных из Азербайджана назвала дочь Россией.

Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня", передает Ura. ru.

В данный момент Солнышкины проживают в подмосковном Орехово-Зуево. Российская Федерация, отметил глава семейства Олег, дала им куда больше, чем Азербайджан, в котором они с женой родились.

Мужчина признался, что получил гражданство Российской Федерации еще в 2016 году, а его супруга до сих пор является гражданкой Азербайджана.

Россия Солнышкина, которую родители ласково зовут Русей, родилась 4 октября.