Концертный директор Заворотнюк опроверг сообщения о смерти актрисы

Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг сообщения о смерти актрисы и призвал прекратить спекуляции на тему состояния ее здоровья.

Слова концертного директора звезды сериала "Моя прекрасная няня" приводит телеканал НТВ.

На сообщение обратило внимание российское интернет-издание Lenta. ru.

Анастасия Заворотнюк просит поклонников верить новостям только из официальных средств массовой информации, отметил Стас Христов.

Напомним, что вчера, 6 октября, целый ряд Telegram-каналов сообщил о смерти Заворотнюк.

Актриса попала в больницу в крайне тяжелом состоянии 13 сентября. У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.