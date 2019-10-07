Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг сообщения о смерти актрисы и призвал прекратить спекуляции на тему состояния ее здоровья.
Слова концертного директора звезды сериала "Моя прекрасная няня" приводит телеканал НТВ.
На сообщение обратило внимание российское интернет-издание Lenta. ru.
Анастасия Заворотнюк просит поклонников верить новостям только из официальных средств массовой информации, отметил Стас Христов.
Напомним, что вчера, 6 октября, целый ряд Telegram-каналов сообщил о смерти Заворотнюк.
Актриса попала в больницу в крайне тяжелом состоянии 13 сентября. У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
Копенгаген задумался о замещении добываемого на территории Дании газа на газ из Российской Федерации или же Норвегии.