В Австралии вновь начали находить в ягодах и фруктах швейные иголки

Жительница Мельбурна, города в Австралии, обратилась в полицию из-за обнаружения ею иголок в купленных в магазине фруктах.

Об этом сообщает австралийский новостной портал 7News, передают "РИА Новости".

Согласно предоставленной информации, местная полиция уже занялась расследованием инцидента.

Напомним, что в сентябре минувшего года полиция Австралии инициировала федеральное расследование после целой серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике по меньшей мере семи национальных производителей.

Иголки жители страны находили также в бананах, яблоках и грушах.

Обращение жительницы Мельбурна по поводу швейных иголок во фруктах не является первым и в этом году.