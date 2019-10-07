Жительница Мельбурна, города в Австралии, обратилась в полицию из-за обнаружения ею иголок в купленных в магазине фруктах.
Об этом сообщает австралийский новостной портал 7News, передают "РИА Новости".
Согласно предоставленной информации, местная полиция уже занялась расследованием инцидента.
Напомним, что в сентябре минувшего года полиция Австралии инициировала федеральное расследование после целой серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике по меньшей мере семи национальных производителей.
Иголки жители страны находили также в бананах, яблоках и грушах.
Обращение жительницы Мельбурна по поводу швейных иголок во фруктах не является первым и в этом году.
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