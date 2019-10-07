Во Владивостоке на палубе новейшего танкера поднят триколор

Во Владивостоке прошла церемония подъёма государственного флага на судне "Михаил Лазарев".

В дальнейшем танкер будет осуществлять грузовые перевозки по Северному морскому пути, сообщает РИА "Восток-Медиа".

У причала Морского вокзала во Владивостоке прошла торжественная церемония имянаречения и подъёма флага России на арктическом челночном танкере "Михаил Лазарев". Это уже седьмое судно в серии арктических челночных танкеров для перевозок сырой нефти с терминала "Ворота Арктики" в порт Мурманск.

По словам председателя совета директоров ПАО "Совкомфлот" Сергея Франка, главной задачей нового судна будет увеличение объёмов перевозок по Северному морскому пути. Исходя из задач, которые поставил президент страны Владимир Путин, к 2024 году объёмы перевозок по Северному морскому пути должны составить до 80 миллионов тонн.

Достоинством танкера является его проходимость по труднодоступным местам. В частности, цитирует РИА "Восток-Медиа" слова замглавы Приморского края Олега Мельникова, "судно может пройти по толщине льда около 2 метров. Длина танкера составляет более 200 метров, что равно 2,5 футбольных полей".

Фото: пресс-служба администрации Приморья