Минздрав не поддержал эксперимент по редактировании генома эмбриона

В настоящее время еще слишком рано говорить о применении технологии геномного редактирования у эмбриона, чтобы будущий ребенок родился здоровым. Вопрос проведения подобных исследований прорабатывается Минздравом совместно с Минобрнауки.

"На сегодняшний же день развитие технологий редактирования генома таково, что об их клиническом применении говорить пока рано", - отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

Прежде чем проводить подобные эксперименты, необходимо всесторонне изучить данный вопрос, в том числе возможные осложнения. В данный момент законодательство в сфере здравоохранения не допускает применения подобных технологий, так как в рамках оказания медицинской помощи должна обеспечиваться безопасность используемых методов, уточнили в ведомстве.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило о намерении молекулярного биолога Дениса Ребрикова получить в Минздраве разрешение на эксперимент по редактированию генома эмбриона будущего ребенка пары с наследственной глухотой, чтобы младенец родился без патологии.