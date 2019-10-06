В настоящее время еще слишком рано говорить о применении технологии геномного редактирования у эмбриона, чтобы будущий ребенок родился здоровым. Вопрос проведения подобных исследований прорабатывается Минздравом совместно с Минобрнауки.
"На сегодняшний же день развитие технологий редактирования генома таково, что об их клиническом применении говорить пока рано", - отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.
Прежде чем проводить подобные эксперименты, необходимо всесторонне изучить данный вопрос, в том числе возможные осложнения. В данный момент законодательство в сфере здравоохранения не допускает применения подобных технологий, так как в рамках оказания медицинской помощи должна обеспечиваться безопасность используемых методов, уточнили в ведомстве.
Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило о намерении молекулярного биолога Дениса Ребрикова получить в Минздраве разрешение на эксперимент по редактированию генома эмбриона будущего ребенка пары с наследственной глухотой, чтобы младенец родился без патологии.
Копенгаген задумался о замещении добываемого на территории Дании газа на газ из Российской Федерации или же Норвегии.