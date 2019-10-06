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Покрас Лампас восстановил "Супрематический крест" в Екатеринбурге

Общество print

Уличный художник Покрас Лампас восстановил свой арт-объект "Супрематический крест" в Екатеринбурге, который был испорчен сотрудниками коммунальных служб. Об этом рассказала координатор фестиваля уличного искусства Stenograffia Анна Клец.

"Покрас закончил работу. Она восстановлена согласно эскизу, который он переработал. Восстановили каллиграфию, и мы еще реставрировали поврежденные участки, которые выгорели либо облупилась краска. Работали всю ночь, и утром он уже улетел", - сказала она. 

В июле коммунальные службы города начали класть асфальт поверх рисунка Лампаса, однако позже работы были приостановлены. Коммунальщиками была повреждена примерно одна десятая часть граффити, ее залили гудроном. Было решено, что Лампас восстановит испорченную роспись.

Сам художник заявил, что готов отказаться от изображения креста в арт-объекте "Супрематический крест", поскольку это вызвало недовольство части православных активистов. Арт-объект изображает отрывок из манифеста Казимира Малевича.

Темы арт-объект екатеринбург покрас лампас восстановление супрематический крест
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