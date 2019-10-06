МЧС предупредило о мокром снеге в Москве

Минувшая суббота стала последним теплым днем в Москве. В воскресенье днем ожидается порывистый северо-восточный ветер и мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

В ночь на воскресенье похолодает до плюс 4-6 градусов, теплее не станет и днем. Ветер усилится, а его направление переменится. Ожидаются осадки.

Мокрый снег и дождь обещают в ночь на понедельник, когда похолодает до плюс 3 градусов. Днем в понедельник будет до плюс восьми градусов, осадки возможны временами.

В ночь на вторник возможны заморозки до минус двух градусов, днем будет от плюс трех до восьми. Такая же погода ожидается в среду, уточняется в прогнозе.