Наталья Бочкарева ответила на скандал с наркотиками цитатой классика

После скандала с наркотиками и слухов о резком ухудшении здоровья актриса Наталья Бочкарева ответила на критику в своей адрес цитатой публициста Петра Чаадаева.

Звезда телесериала "Счастливы вместе" опубликовала цитату на своей личной странице в социальной сети Instagram, сообщают "РИА Новости".

"Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно…" — написала 39-летняя Наталья Бочкарева в Instagram.

Ранее в средствах массовой информации, напомним, появилась информация о том, что Наталью Бочкареву задержали с наркотиками. Исполнительница роли Даши Букиной обвинения в свой адрес опровергает и угрожает привлечь авторов сообщений о ее задержании к ответственности.

Вчера же, напомним, сообщалось, что на фоне стресса у задержанной с кокаином Натальи Бочкаревой парализовало половину лица.