В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак

Специалисты МЧС России рассказали, что нужно делать для отпугивания агрессивной собаки, готовой к нападению.

Советы опубликованы на официальном сайте ведомства, передает "Взгляд".

Стоит попробовать остановить или же сбить с толку проявляющую агрессию собаку с помощью нескольких простых команд, например, "Место!", "Фу!" или же "Стоять!".

Для защиты от животного подойдут любые подручные средства, сообщает МЧС России — зонтик, палка или камень. Необходимо, советуют специалисты, медленно отступать к какому-либо укрытию — забору или дому.

Не стоит стесняться звать на помощь окружающих, отмечают эксперты.

Специалисты МЧС России сообщают, что по возможности стоит обмотать плащом, пиджаком либо другой верхней одеждой руку и предплечье, а затем, выставив ее вперед, спровоцировать собаку на укус. Когда животное вцепится в защищенную одеждой руку, необходимо как можно сильнее ударить ее свободной рукой по верхней челюсти.

Болевыми точками у собак являются язык, пах и нос, отмечают сотрудники ведомства.

В случае укуса рекомендуется промыть рану перекисью водорода или же большим количеством воды и смазать края йодом. Следом необходимо наложить чистую повязку.

Потом необходимо посетить ближайший травмпункт и проинформировать о случившемся санитарные службы и сотрудников полиции, сообщает пресс-служба МЧС.