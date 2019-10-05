Глава Якутии позвал автора "Игры престолов" Джорджа Мартина в гости

Глава Республики Саха Айсен Николаев позвал американского писателя Джорджа Мартина в Якутию.

Соответствующее заявление Николаев сделал в своем личном аккаунте в социальной сети Twitter, сообщают "РИА Новости".

Обращение к писателю глава Якутии опубликовал как на английском, так и на русском языках.

"Седьмое пекло, Джордж! В Якутии зима совсем близко. Но уже не один год жители Якутии согреваются длинными зимними вечерами, читая твои книги. Приезжай в нашу республику в гости. Почувствуй, что значит находиться к северу от Стены половину месяцев в году", — написал Айсен Николаев.

Напомним, что всемирную популярность Джорджу Мартина принесла культовая сага "Песнь льда и огня", по который был снят популярный телесериал "Игра престолов".