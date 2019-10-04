Депутат ГД раскритиковал исследование о количестве денег для счастья

Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов раскритиковал результаты исследования сервиса Superjob относительно количества денег для счастья. По его словам, опубликованные результаты исследования "достаточно условные".

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что среднестатистическому жителю России для счастья нужно около 160 тысяч рублей в месяц, по результатам исследования сервиса для поиска работы Superjob.

Нилов считает, что сотрудники компании могли провести такое исследование, чтобы прорекламировать своей сервис и привлечь к нему внимание. Об этом парламентарий рассказал журналисту радиостанции "Говорит Москва".

"К подобным опросам я скептически отношусь. Сразу возникает множество вопросов. Среди кого проводился опрос? Среди жителей сельской местности, глубинки, или Рублёвки? Ещё мне интересно, кто будет называть вот такие весьма конкретные суммы в 117, 160 и 200 тысяч рублей. Почему не миллион?", - задался вопросом Нилов.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала данные исследования Superjob, согласно которым наиболее скромные финансовые запросы у представителей молодежи (до 24 лет). В среднем молодому человек для ощущения "финансового счастья" нужно получать ежемесячно около 118 тысяч рублей.

Читайте также:

Россияне подсчитали, сколько денег для счастья им надо