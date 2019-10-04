Девушка дала пару советов по поводу ведения профиля на сайтах знакомств

Автор блога Swipe Life по имени Селена Понтон рассказала об избитых фразах, которые не стоит использовать в описании профиля в приложениях для знакомств.

Об этом сообщает российское интернет-издание Lenta. ru.

Не стоит, например, пишет Селена Понтон, указывать в профиле свой рост. Эта информация может оттолкнуть тех людей, для которых данный параметр не имеет значения.

Но если написать о своем росте сильно хочется, то стоит делать это с юмором, советует автор блога Swipe Life. Например, подсказывает Понтон, написать нечто вроде: "157 сантиметров, но это последний раз, когда тебе придется так низко пасть".

Девушка порекомендовала людям добавить в свой профиль вопрос о том, чем хочет заняться на первом свидании потенциальный партнер. Это, поясняет Селена Понтон, покажет, что пользователь интересуется мнением другого человека.

Не стоит врать в своем профиле, убеждена Понтон. Некоторые, например, пишут, что зарегистрировались на сайте знакомств "ради шутки". Девушка предупреждает, что из-за этого пользователи посчитают владельца несерьезным и ненадежным человеком.