Специалисты сервиса по поиску работы и сотрудников "Работа.Ру" провели опрос с целью выяснить, что россиян больше всего раздражает в их коллегах.
Выяснилось, что почти половину граждан Российской Федерации — 49% опрошенных — в коллегах раздражают обман и лицемерие, сообщает "Взгляд".
Чуть меньше — 42% респондентов — признались, что не любят распространение сплетен в рабочем коллективе.
40% опрошенных рассказали специалистам, что их раздражают конфликтность, невоспитанность и хвастовство коллег.
Также россиян раздражают в коллегах нездоровое любопытство, несдержанность, лень и непунктуальность.
А вот внешний вид коллег, отстраненность, или же привычка обедать прямо на рабочем месте, россиян совсем не злят, передает "Взгляд".
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