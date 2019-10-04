Опрос: большинство россиян раздражают в коллегах обман и лицемерие

Специалисты сервиса по поиску работы и сотрудников "Работа.Ру" провели опрос с целью выяснить, что россиян больше всего раздражает в их коллегах.

Выяснилось, что почти половину граждан Российской Федерации — 49% опрошенных — в коллегах раздражают обман и лицемерие, сообщает "Взгляд".

Чуть меньше — 42% респондентов — признались, что не любят распространение сплетен в рабочем коллективе.

40% опрошенных рассказали специалистам, что их раздражают конфликтность, невоспитанность и хвастовство коллег.

Также россиян раздражают в коллегах нездоровое любопытство, несдержанность, лень и непунктуальность.

А вот внешний вид коллег, отстраненность, или же привычка обедать прямо на рабочем месте, россиян совсем не злят, передает "Взгляд".