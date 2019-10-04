В Индии неизвестные похитили прах легендарного Махатмы Ганди

Прах знаменитого индийского общественного и политического лидера Махатмы Ганди украли из мемориала в Индии.

На входе в здание мемориала неизвестные написали слова "предатель нации".

Об этом, ссылаясь на местные власти, сообщает издания India Today.

На публикацию обращают внимание "РИА Новости".

Напомним, что после убийства Махатмы Ганди в далеком 1948 году его останки были кремированы. Прах разделили на несколько частей. Одна из его частей до недавнего времени хранилась в мемориале в штате Мадхья-Прадеш.

Примечательно, что инцидент произошел в день празднования 150-летия Махатмы Ганди.

Представители местной власти предполагают, что кража стала делом рук поклонников Натхурама Годзе, человека, убившего Махатму Ганди.

Напомним, что Ганди, идеолог национально-освободительного движения Индии, проповедовал идею ненасильственных методов борьбы.