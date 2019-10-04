Пластиковых СНИЛС больше нет. И не будет

Привычная россиянам форма свидетельства обязательного пенсионного страхования прекратила свое существование.

Пластиковые СНИЛСы перестали выдавать еще в апреле текущего года. Сейчас постановлением правления Пенсионного фонда России утверждена новая форма документа — электронная.

Данные о своём страховом номере индивидуального лицевого счёта можно получить в качестве уведомления из ПФР. В нём — вся та же информация, что и в карточке СНИЛС: фамилия, имя и отчество, страховой номер, дата и место рождения, пол, а также дата регистрации в системе индивидуального учёта.

Как говорится в сообщении, распространенном Пенсионным Фондом, Уведомление можно получить через "Личный кабинет" на сайте ПФР, на Едином портале государственных услуг, через территориальный орган Пенсионного фонда, а также в МФЦ.

Отмечается, что ранее полученные пластиковые СНИЛС сохраняют свою силу, обменивать их не нужно.

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