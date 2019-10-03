Путин рассказал о возможной гражданской войне в 90-е

Президент России Владимир Путин заявил, что страна пережила один из самых сложных периодов в своей истории в 1990-е годы. По его словам, в то время реально существовала опасность возникновения гражданской войны и потери суверенитета. Такое заявление глава государства сделал на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин подчеркнул, что Россия в 1990-х столкнулась с рядом острых проблем. Это и внутриполитический кризис, и угроза международного терроризма. Но благодаря патриотизму, упорству, мужественности и трудолюбию россиян гражданского конфликта и потерю суверенитета удалось избежать.

Примерно такую же позицию в 2017 году высказывала жена первого президента России Бориса Ельцина Наина. По ее словам, россиянам нужно перестать называть 90-е годы "лихими", поскольку людям, которые жили в этот период нужно "поклониться".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что судя по "приметам времени" в Россию возвращаются "лихие 90-е". После всех объявлений и грядущих нововведениях в социальной и экономической сферах, о которых в последнее время говорит наше правительство, народ начал несколько напряженно говорить о том, что "девяностые возвращаются". И даже выкладывают определенные приметы времени.

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