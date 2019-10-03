Шедшего "изгонять Путина" шамана признали невменяемым

Шамана из Якутии Александра Габышева, который организовал поход на Москву для "изгнания Путина" признали невменяемым. Такую информацию сообщили адвокату "Правозащиты Открытки" Ольге Трофимовой сообщили в следственном отделении управления ФСБ по Якутии.

По словам Трофимовой, после получения заключения ФСБ о невменяемости Габышева, она инициировала собственную независимую экспертизу с привлечением специалистов из Москвы. По мнению адвоката, за столь короткий промежуток времени ведомство не могло сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного.

20 сентября Александр Габышев был доставлен в психоневрологический диспансер сотрудниками ФСБ. Ранее его задержали на границе Бурятии и Иркутской области. Габышева доставили на самолете в Якутск, где возбудили на него уголовное дело за экстримизм. В Якутске "шаман-воин" записал видеообращение к своим сторонникам. В нем он рассказал, что с ним все нормально и попросил временно приостановить поход на Москву.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Александра Габышева доставили в психиатрический диспансер. Там подчеркивали, что могут оказать ему необходимую помощь при выявлении психологических патологий.

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