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Источник Правда.Ру

Шедшего "изгонять Путина" шамана признали невменяемым

Общество print

Шамана из Якутии Александра Габышева, который организовал поход на Москву для "изгнания Путина" признали невменяемым. Такую информацию сообщили адвокату "Правозащиты Открытки" Ольге Трофимовой сообщили в следственном отделении управления ФСБ по Якутии.

По словам Трофимовой, после получения заключения ФСБ о невменяемости Габышева, она инициировала собственную независимую экспертизу с привлечением специалистов из Москвы. По мнению адвоката, за столь короткий промежуток времени ведомство не могло сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного.

20 сентября Александр Габышев был доставлен в психоневрологический диспансер сотрудниками ФСБ. Ранее его задержали на границе Бурятии и Иркутской области. Габышева доставили на самолете в Якутск, где возбудили на него уголовное дело за экстримизм. В Якутске "шаман-воин" записал видеообращение к своим сторонникам. В нем он рассказал, что с ним все нормально и попросил временно приостановить поход на Москву.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Александра Габышева доставили в психиатрический диспансер. Там подчеркивали, что могут оказать ему необходимую помощь при выявлении психологических патологий.

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Темы фсб шаман-воин невменяемый поход на москву изгнание путина алксандр габышев
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