Флаг и герб оказались самыми оскорбляемыми госсимволами РФ в интернете

Больше всего требований об удалении информации в интернете Роскомнадзор направил из-за оскорблений флага и герба России. На втором месте оказался президент страны.

В ведомстве представили промежуточный отчет по борьбе по страницами, оскорбляющими государственные символы России. Уведомления об удалении информации рассылаются в связи с законом о неуважении к власти, который вступил в силу весной текущего года.

"С начала действия соответствующего закона в Федеральную службу поступило 45 требований Генеральной прокуратуры в отношении 85 интернет-страниц. Большая часть из них (70%) касалась материалов с оскорблением флага и герба Российской Федерации", - отметили в Роскомнадзоре.

Сотрудники ведомства направили 60 требований об удалении оскорбительной информации в отношении флага и герба России, 15 требований - в связи с оскорблением президента, 7 - Конституции, еще 3 - из-за гимна страны. С 79 сайтов информацию удалили, еще с двух она должна исчезнуть в скором времени.