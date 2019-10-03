Взрослые чуть не затоптали детей на концерте Бузовой в Кузбассе

В Новокузнецке 2 октября проходил концерт Ольги Бузовой. Мероприятие могло закончиться плачевно, но чудом никто не получил серьезных травм. Инцидент произошел когда певица позвала детей, присутствующих на концерте, потанцевать вместе с ней.

Вместе с детьми к Бузовой ринулись и её взрослые фанаты. Одна из девочек оказалась зажата между двумя поклонниками певицы, но Бузова взяла её и подняла на сцену, а затем раскритиковала взрослых. Она сказала, что хотела пригласить детей потанцевать с ней, а не чтобы взрослые затоптали детей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Ольге Бузовой предложили стать третьей ведущий телешоу "Дом-2". В октябре 2008 года Ольга решила, что уходит, и сообщила об этом руководителям программы. Те сначала были в шоке. Первым озвучил перспективную для Ольги инициативу продюсер Алексей Михайловский. Он заметил, что статус ведущей для Бузовой - логическое продолжение ее карьеры и, несомненно, шаг вперед. «Ольга стала третьей ведущей «Дома-2» потому, что она знает жизнь проекта изнутри, и с искренним интересом и пониманием будет помогать участникам, но уже в новом качестве».

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