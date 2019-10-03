На выходных в Москве возможны дождь и мокрый снег

В выходные в Москве и Московской области возможны дождь и мокрый снег. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Но это не значит, что мы вдруг проснемся и у нас все будет белое. Просто среди капель дождя будут пролетать отдельные снежинки. По ночам на выходных вполне возможно, что на севере и востоке Московской области будут слабые заморозки до минус 1 градуса", - сказал специалист, передает агентство РБК.

Он добавил, что в столице в субботу ночью температура составит до плюс 4-6 градусов, а в воскресенье - от 2 градусов до 4 градусов тепла. При этом на протяжении всей недели будет пасмурная погода с частыми дождями.

Ранее синоптики сообщали, что севере европейской и азиатской части России в октябре ожидается температура выше климатической нормы. Теплее обычного будет в Ленинградской, Мурманской, Архангельской, Вологодской областях, Республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе.