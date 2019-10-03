Идею депутата Госдумы о льготах для "жертв перестройки" назвали позором

Автору идеи о введении в России новой льготной категории граждан - "жертв перестройки" - следует обратить внимание на низкие зарплаты врачей и учителей, а также пенсии ветеранов труда. Такое заявление сделал бывший вице-президент страны Александр Руцкой.

"Придумывать подобную ахинею как льготную категорию для переживших перестройку - это позор", - сказал политик, передает портал Ura.ru.

По его словам, если подобную инициативу одобрят, то социальные привилегии должны получить все россияне. "Подобная инициатива - чистой воды глупость. Перестройка была тяжелым временем для всех. Но это время пережила вся наша страна. Выходит, всем россиянам собираются дать льготы?", - подчеркнул Руцкой.

В перестроечное время политики принимали глупые решения, на витрины магазинов "было грустно смотреть", однако сейчас нужно оторваться от прошлого и решать текущие проблемы, иначе страна не сможет двигаться вперед, заключил бывший вице-президент.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести термин "жертвы перестройки" и выделить таким людям льготы и субсидии. По мнению парламентария, основная масса пострадавших - это люди, которым в годы перестройки было от 24 до 45 лет.