Парламент Чечни принял закон о запрете электронных сигарет

Парламент Чечни одобрил ограничение на продажу и использование электронных сигарет на территории республики. Об этом объявил председатель республиканского законодательного собрания Магомед Даудов.

"Принято единогласно", - сказал он. Теперь закон должен подписать глава Чечни. Запрет вступит в силу спустя две недели после подписания.

В начале сентября Рамзан Кадыров предложил запретить в республике торговлю, ввоз и распространение электронных сигарет. Употребление табака в такой форме он назвал зависимостью. Он также напомнил, что в США уже зафиксированы несколько случаев смерти после курения электронных сигарет.

Одобренный парламентом Чечни документ устанавливает запрет на розничную продажу несовершеннолетним электронных сигарет и устройств нагревания табака. Республиканский закон ограничивает курение таких сигарет на территориях образовательных, медицинских, спортивных и реабилитационных учреждений, а также на всех видах общественного транспорта.