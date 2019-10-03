Главред "Ридуса" обвинил "Радио Свобода" в искажении его слов

Главный редактор "Ридуса" Андрей Гулютин обвинил "Радио Свобода" в намеренном искажении его слов. По его словам, недавно к нему обратился журналист "Радио Свобода" Марк Кротов, которого интересовала Анна Богачева. Гулютин и Кротов поговорили в мессенджере. На основе этого разговора "Радио Свобода" опубликовало материал, в котором Гулютин якобы признал, что Богачева работала на Евгения Пригожина и была причастна к "мифической организации БОРН".

После выхода статьи, в которой искажены факты и слова Гулютина, главред "Ридуса" опубликовал скриншоты переписки с Кротовым, где подтвердил, что не подтверждал связь Богачевой с Пригожиным. Анна Богачева вызвала острое внимание прессы год назад, когда попала в санкционные списки США якобы из-за причастности к кибератакам, в организации которых обвиняют Пригожина.

Примечательно, что "Радио Свобода" применили очень интересный способ, чтобы снять с себи ответственность за искажение фактов. После того, как статью с неверным комментарием Гулютина процитировали несколько известных изданий, в том числе "Медиазона" и "Дождь", "Радио Свобода" отредактировала ее и приблизила к примерной действительности.

Но Андрей Гулютин заявил, что обязательно предпримет соответствующие юридические меры, чтобы наказать лжецов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что сценарист сериала "Чернобыль" от HBO раскрыл причину искажения некоторых исторических фактов.

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