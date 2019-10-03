Муж Хайруллиной проиграл почти все деньги, украденные из банка

Большую часть из более чем 20 миллионов рублей, украденных кассиром Луизой Хайруллиной из банка в башкирском городе Салават, проиграл в букмекерских конторах ее супруг. Об этом рассказал начальник управления уголовного розыска республиканского МВД Рамиль Ермеев.

Он сообщил, что муж задержанной был игроманом и относил деньги в букмекерские конторы, что подтверждается запросами. Согласно перечислениям, большую часть похищенной суммы супруг кассирши проиграл. В настоящее время мужчина дает признательные показания.

Напомним, в мае из кассы банка в Салавате похитили более 20 миллионов рублей. В преступлении заподозрили кассиршу финансовой организации. Позднее женщина вместе семьей скрылась, ее объявили в розыск. В начале июня сотрудники полиции задержали бывшую сотрудницу банка в съемной квартире в Казани.