Россияне стали тратить больше денег на онлайн-образование

Оборот рынка онлайн-образования за текущий год вырос более чем на 60%. Средний чек россиян за оплату курсов, тренингов и мастер-классов в интернете увеличился на четверть. К таким выводам пришли аналитики "Яндекс.Кассы" и "Нетологии".

Специалисты изучили данные о платежах на образовательных онлайн-площадках и опросили жителей нескольких регионов страны. Они выяснили, что только 8% россиян имеют опыт обучения через интернет, но 40% опрошенных допускают, что будут учиться онлайн в будущем.

Подавляющую долю (69%) в обороте рынка онлайн-образования занимают языковые курсы. На изучение иностранных языков в интернете россияне тратят в среднем 36,4 тысячи рублей в год.

Около 10% оборота приходится на школы личностного роста, развития лидерских качеств, креативности, 8% - на профессиональное обучение, 6% - на тренинги по психологии и эзотерике. Еще 3% приходится на площадки, которые предлагают услуги репетиторов, 2% - на интернет-курсы, посвященные спорту и красоте.