В России намерены создать информационную систему прогнозирования ЧС

В России рассматривается возможность создания системы, которая будет прогнозировать чрезвычайные ситуации, а также помогать в ликвидации их последствий.

Как сообщает издание "Ведомости", соответствующие планы обсуждались на заседании рабочих групп по национальной программе "Цифровая экономика". Предварительная стоимость проекта составляет порядка 4 миллиардов рублей.

Инициатором разработки системы выступило МЧС, подрядчиком может стать бюджетное учреждение при ведомстве - Информационно-аналитический центр.

В Минкомсвязи отметили, что создание системы начнется с 2020 года. Ее основным результатам станет разработка и внедрение системы больших данных "Байкал" - она ускорит принятие решений и повысит безопасность в межведомственном обмене данными и поможет в определении большей точности прогноза ЧС.