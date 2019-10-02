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"Уральский дровосек" Ананьев: кто остановит беспредел в Екатеринбурге

Общество print

Большинству из нас свойственно обостренное чувство справедливости. Это качество нашего характера порой заставляет ввязаться в уличную драку, когда несколько человек бьют одного. Оно вынуждает нас заступиться в очереди за старушку, которую оскорбляет продавщица. Нас возмущают ложь и беззаконие, коррупция, олигархи, покупающие судей и полицейских, а также бездействующие по этому поводу власти. Опыт нашей страны показывает, что стремление общества к установлению порядка и справедливости может спровоцировать серьезные социально-политические потрясения.

В Екатеринбурге вот уже второй год творится беспредел. В столице Урала структуры, подконтрольные строительному магнату Валерию Ананьеву, вырубают парк "Березовая роща". Владелец "Атомстройкомплекса" не думает об интересах горожан. Не обращает он внимания и на критику со стороны местных властей. Ему никто не указ. На защитников рощи он натравил свою службу безопасности и юристов. Очевидно, купив лояльность некоторых полицейских чинов, Ананьев и через силовые структуры оказывает давление на неугодных ему горожан. А ведь люди просто хотят, чтобы им, со всех сторон окруженным коробками из стекла и бетона, оставили парк, в котором можно на время укрыться от городского шума и суеты. Сейчас не 90-е, и граждане уже привыкли решать свои вопросы через суд. Однако и здесь у Ананьева, похоже, все схвачено.

25 сентября состоялось очередное заседание Ленинского районного суда по искам, поданным защитниками "Березовой рощи" к различным структурам, связанным с корпорацией "Атомстройкомплекс". Речь шла о земельном участке, на котором уже начались вырубка и строительство. Председательствовала судья Вероника Лазарева, которую местные жители уже называют марионеткой Ананьева. До этого она же странным образом санкционировала уничтожение полувековых деревьев и на другом участке лесопарка.

Екатеринбуржцы вновь попытались оспорить проведенный ранее аукцион, по итогам которого Ананьев заполучил в собственность территории "Березовой рощи". Согласно ст. 181 ГК РФ, срок исковой давности по требованиям о признании аукциона незаконным составляет 3 года. Горожане по закону могут добиваться аннулирования этой сделки. Затронуты их права в сфере градостроительной деятельности (ст. 2 ГрК РФ). В рамках общественного земельного контроля граждане имеют право следить за исполнением земельного законодательства (ст. 72.1З Земельного кодекса РФ).

Несмотря на серьезные доказательства нарушения порядка проведения аукциона, госпожа Лазарева в удовлетворении иска отказала. Судья опять заняла сторону олигарха Ананьева. Подобную предвзятость ничем иным, кроме фискальных интересов, экозащитники объяснить не могут.

В понедельник на мосту в центре Екатеринбурга, рядом с офисом "Атомстройкомплекса", появился баннер с надписью: "Уральский дровосек Ананьев, убирайся вон из Березовой рощи!". Активисты не намерены опускать руки, они продолжают борьбу за сохранение парка.

Важно также отметить, что "уральский дровосек" отмахивается от критики горожан скромными заявлениями о том, что на месте "Березовой рощи" он планирует постройку не только своего элитного жилого комплекса, но и соцобъектов. Однако, в соответствии с планами мэрии, в 7 квартале Академического района города, где расположен парк, строительство школ и детских садиков не предусмотрено. Владелец "Атомстройкомплекса" лукавит. Никаких социальных объектов он возводить не будет.

Резюмируя вышесказанное, у горожан просто отбирают парк. В попытках отстоять свои законные права защитники "Березовой рощи" столкнулись с могущественным и жадным до денег олигархом и лояльным ему судьей, а также бессилием городских властей, которые пока не в состоянии остановить этот беспредел.

Темы екатеринбург вырубка парка валерий ананьев атомстройкомплекс парк березовая роща земельное законодательство
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