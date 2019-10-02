Избитого на курсах военных корреспондентов журналиста обвиняют во лжи

Пожаловавшийся в социальных сетях на курсы военных корреспондентов "Бастион" журналист Свят Павлов не может работать в экстремальных условиях.

Об этом телеканалу "360" заявила первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина, передает "Взгляд".

"Этот мальчик", заявила Щербина, "попал не туда и не в то время". "Это не его", отметила она, и "помышлять о работе в экстремальных ситуациях" Павлов не должен.

Людмила Щербина отметила, что курсы рассчитаны на волевых и сильных людей. Также первый секретарь Союза журналистов Москвы указала, что многие из участников "Бастиона" — женщины. Девушки, по словам Щербины, в отличии Свята Павлова, никогда на курсы не жаловались.

Напомним, что Свят Павлов написал на своей странице в социальной сети Facebook о курсе для военных корреспондентов "Бастион". Мероприятие, организатором которого выступает Союз журналистов Москвы, проходило в Севастополе.

По словам Павлова, в ходе учений его избивали. Раз, например, когда, согласно легенде, его колонна попала в засаду, он "получил несколько ударов по корпусу".

На следующий день во время неожиданного нападения условные "бандиты" связали ему руки, уложили на асфальт, надели на голову мешки и отвезли на полигон. Свят Павлов заявляет, что уже на полигоне их, не снимая мешков, заставили ползать по острым камням и колючкам.

Потом, рассказывает журналист, его и других журналистов облили бараньей кровью.

Павлов заявил, что в результате произошедшего получил закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы и сотрясение мозга. Никаких документов "о принятии всех рисков по здоровью на себя", утверждает журналист, он не подписывал.

Примечательно, что Свята Павлова, ночного редактора "РИА Новости", отправило на "Бастион" руководство издания.

Отметим, что многие журналисты, прошедшие курс "Бастион", не поверили словам Свята Павлова и даже обвинили его во лжи.

Ранее СК РФ начал проверку в отношении напавшего на журналиста главы Ширинского районо республики Хакасия.

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