ГИБДД порекомендовала не выписывать штрафы с камер в плохую погоду

Автомобилистов не следует штрафовать по камерам, если комплексы работали в плохую погоду и не могли сделать качественный снимок. Такие рекомендации по работе с камерами ГИБДД направила в регионы.

Как указывает издание "Коммерсантъ", проверка работы центров автоматической фиксации нарушений проводилась с начала минувшего года. Специалисты установили, что для вынесения постановлений нельзя использовать четверть всех фотоматериалов с камер. В столице и ряде других регионов страны этот процент оказался даже выше.

Многие водители жаловались на отсутствие табличек или разметки, уведомляющих о камере, а также на неточность ее работы. Некачественные фотографии получаются из-за погодных условий, например, сильного тумана или дождя.

При этом в ведомстве подчеркивают, что отменить уже полученные штрафы на основании рекомендаций нельзя. Юридической силы этот документ не имеет. Местные органы ГИБДД могут ориентироваться на данные в нем разъяснения в будущем.