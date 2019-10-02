В России снизился срок трудового стажа для получения гражданства

В России вступил в силу закон о сокращении необходимого трудового стажа для получения гражданства высококвалифицированными иностранными специалистами. Документ 3 июля подписал президент страны Владимир Путин.

Согласно закону, необходимый срок стажа для получения российского гражданства снизился с трех лет до одного года. Изменения касаются иностранцев, работающих по профессиям, которые указаны в специальном перечне.

Ранее иностранные квалифицированные специалисты имели право обратиться с заявлением о получении гражданства России без соблюдения условия о сроке проживания только в том случае, если работали в стране не менее трех лет по профессии, включенной в список.

По словам спикера Государственной думы Вячеслава Володина, сокращение срока трудовой деятельности даст дополнительные возможности по привлечению профессионалов в Россию. Речь идет о врачах, фармацевтах, математиках, инженерах и специалистах по защите информации, подчеркнул депутат.