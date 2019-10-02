Самой популярной песней в России стал украинский хит

В канун Международного дня музыки поисковой сервис "Яндекс" опубликовал статистику музыкальных запросов пользователей.

Как оказалось, россияне чаще всего искали россияне трек "Плакала" украинской группы Kazka.

Как отмечается в сообщении агрегатора, в статистику вошли запросы, поступавшие в течение года: с 27 сентября 2018 по 27 сентября 2019 года. Оценивалась популярность поисков по 100-балльной шкале.

Композиция "Плакала" получила наивысший балл. На втором месте оказалась песня "Детство" Rauf & Faik, далее следует "Незабудка" Тима Белорусских, "Юморист" рэпера Face.

В топ-10 также попали композиции "Зацепила" Артура Пирожкова и "День Победы" в исполнении Льва Лещенко.

Популярными клипами, по версии Яндекса, в обозначенный период были "Skibidi" группы Little Big, "Алкоголичка" Артура Пирожкова и "Ibiza" Филиппа Киркорова и Николая Баскова.

Помимо этого, российские пользователи искали информацию о концертах групп Rammstein, "Ленинград", Metallica и "Руки вверх".

Фото: music. yandex.ru