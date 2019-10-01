Показатель употребления алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизился на 43%. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В организации подсчитали, что за год россияне выпивают 11-12 литров чистого этанола. Сокращение этого показателя позволило значительно снизить смертность в стране. Это также повлияло на увеличение ожидаемой продолжительности жизни.
В 1990-х годах ожидаемая продолжительность жизни мужчин упала до 57 лет, однако стала увеличиваться после прохождения пика употребления алкоголя в 2003 году. Сейчас продолжительность жизни мужчин составляет 68 лет, у женщин - 78 лет.
Ранее в Минздраве заявили, что потребление алкоголя в России за последние восемь лет снизилось с 18 до 9,3 литра на душу населения. Благодаря этого уменьшилось число отравлений алкоголем и случае заболеваний, связанных с употреблением спиртного.
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