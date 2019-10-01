Минтруд отчитался правительству о перспективах "четырехдневки"

Министерство труда и социальной защиты России направило в правительство о перспективах введения в стране четырехдневной рабочей недели. В ведомстве отметили, что вопрос поднимался при обсуждении с федеральными органами власти и профсоюзами. Министерство предложило всем профильным ведомствам и объединениям продолжить дискуссию на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Эксперты Минтруда утверждают, что резкое уменьшение продолжительности рабочей недели может нести в себе риски. Несмотря на возможную опасность, в этом есть и положительные моменты. Например, эксперты прогнозируют возможное увеличение издержек на рабочую силу, а также себестоимости производства.

Среди преимуществ эксперты отмечают повышение эффективности труда, личностное и профессиональное развитие. В Минтруде считают, что дополнительный выходной высвободит время россиян и позволит им уделять больше времени семье и досугу.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Министерство труда и социальной защиты РФ будет "экспериментировать" над четырехдневной рабочей неделей.

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