Левада-центр: треть россиян стала чаще ездить на такси

За последние два года треть россиян стала чаще пользоваться услугами такси. Об этом говорят результаты опроса, проведенного специалистами "Левада-центра".

Чуть больше половины опрошенных (51%) стали чаще пользоваться такси из-за отказа от общественного транспорта. Еще 11% респондентов перестали пользоваться личным автомобилем и сделали выбор в пользу такси в целях экономии. Треть россиян пользуются такси, не отказываясь и от других видов транспорта.

При этом чуть меньше половины опрошенных (48%) ездят на такси один или несколько раз в месяц, еще 20% - раз в неделю, а практически ежедневно услугами такси пользуются только 5%. Большинство пользователей (77%) оплачивают поездки наличными. Опрос показал и то, что более 50% не знают о своем праве получить чек за оказанную услугу. Еще 30% знают о такой возможности, но не берут чек. Только 2% всегда требуют в водителя чек.