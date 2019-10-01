1 октября вступил в силу закон о возрастном ограничении для книг

В России с 1 октября вступает в силу закон, который позволяет библиотекарям и кассирам в кинотеатрах требовать у клиентов паспорт. Соответствующие поправки были внесены в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Согласно поправкам, кассир вправе потребовать паспорт у желающего купить билет для просмотра фильма с маркировкой "18+". Такое право теперь есть и у библиотекарей, при продаже книг с возрастным ограничением. Данный законопроект был принят Госдумой еще 18 апреля текущего года. Одобрение Совета Федерации произошло 22 апреля 2019 года.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала список самых популярных книг последнего десятилетия. В списке также фигурируют Донцова и Маринина, Дэн Браун и Сергей Лукьяненко, Сергей Минаев и Харуки Мураками. Правда, много кого нет, например, ни одного классика.

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