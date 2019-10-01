Почти половина россиян читают переписки своих близких

Чуть меньше половины опрошенных россиян (45%) признались, что читают переписки своих близких, а более трети - знают их пароли от смартфонов или аккаунтов в социальных сетях.

Согласно исследованию, проведенному специалистами Mail.ru Group, 40% пользователей знают пароли от смартфонов и аккаунтов в социальных сетях своих партнеров. При этом подавляющее большинство респондентов (71%) полагают, что у человека должно быть свое личное пространство.

Россияне, которые признались в регулярном чтении чужих переписок, уверены, что слежка за перемещениями или чтение сообщений поможет вскрыть обман любимого человека. Половина опрошенных либо сами попадали в такие ситуации, либо знают о таких случаях из историй знакомых.