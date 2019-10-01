В России выросло число преступлений, связанных с продажей наркотиков

Число выявленных преступлений, связанных с продажей наркотиков, в первом полугодии 2019 года выросло более чем в два раза. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел России.

"Результаты работы органов внутренних дел в первом полугодии 2019 года свидетельствуют о снижении на 1,3% числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом на 51,2% возросло количество выявленных фактов сбыта", -отметили в ведомстве.

В министерстве также приняли дополнительные меры по контролю за уголовными делами по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Это позволит сократить число необоснованных решений по таким делам.

Уточняется, что сейчас начальники следственных подразделений должны лично изучать материалы доследственных проверок, в том числе по делам о незаконном обороте наркотиков. В ведомстве хотят, чтобы уголовные дела, подлежащие прекращению, изучали заблаговременно.