Минфин потратит почти 5 млрд рублей на массовое сокращение чиновников

Массовое увольнение федеральных чиновников может обойтись в 4,8 миллиарда рублей в последующие три года. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на информацию Минфина.

Средства должны пойти на выплату компенсаций сотрудникам, которые попадут под сокращение. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подсчитало, что до 2022 года под сокращение могут попасть 13 тысяч госслужащих. Для расчета затраченных средств использовали данные Росстата по средней заработной плате чиновника (127 тыс. рублей). Компенсация уволенному сотруднику выплачивается в размере трех месячных окладов.

По информации Минфина, под сокращение попадут госслужащие пенсионного возраста и молодежь.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России планируется проведение кадровой реформы. Как рассказала заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко, в стране назрела необходимость "масштабного сокращения "армии" чиновников с целью увеличения зарплаты оставшимся".

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