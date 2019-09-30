Россиянин два года донимает соседей записью конского ржания и топота

Житель Нижнего Новгорода на протяжении двух лет подряд ежедневно включает запись конского ржания и топота, чтобы отомстить слишком шумным соседям. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Как уточняет местный телеканал "Сети НН", таким образом мужчина решил отомстить своим соседям сверху, которые, как он считает, слишком громко топают по утрам. При этом от аудиозаписи страдают жители всего подъезда.

"По данному факту в полицию поступило несколько заявлений от жителей дома. В 2018 году сотрудниками полиции в отношении мужчины составлено три протокола по части 1 статьи 2.1 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях. В 2019 году составлено еще три протокола. За нарушение общественного порядка судом были назначены наказания в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей, которые мужчина не оплачивает", - отметили в полиции.

Полицейские неоднократно проводили с нарушителем многочисленные профилактические беседы, однако никакого результата они не дали. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. По ее результатам будет принято решение.

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